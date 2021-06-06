尼日利亞無限期禁Twitter 報復總統帖文被刪

尼日利亞總統布哈里因發布一篇威脅懲罰當地東南部地區分離主義分子的帖文，被社交網站Twitter指控違反守則及政策而刪除帖文。尼日利亞上周五（4日）作出反制行動，宣布無限期暫停Twitter於當地運作。

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尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）早前於Twitter發表帖文，提及40年前當地造成超過一百萬人死亡的內戰，並威脅懲罰當地東南部地區分離主義分子。Twitter其後指帖文含有辱罵性質而把帖文刪除。

尼日利亞政府上周五宣布，無限期暫時Twitter於當地運作，當地民眾無法登入Twitter。政府發言人指，對於Twitter勒令刪文表示失望，但強調今次事件非無限期暫停Twitter運作的唯一原因。發言人表示，當地社交媒體平台一直存在連串問題，產生大量虛假信息及假新聞，為現實世界帶來暴力，更特別指明Twitter允許散播宗教、種族主義、仇外和虛假信息等分裂國家的行為。

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司法部長馬拉米(Abubakar Malami)發表聲明警告，一旦發現有當地民眾或企業以非法途徑，違反禁令繼續營運Twitter，將會拘捕及起訴涉事人士。

Twitter其後表示，對於新聞部長賴穆罕默德(Lai Mohammed)宣布的禁令「深感擔憂」，亦有人權組織譴責當地政府限制言論自由。據悉，當地廣播監管機構NBC已開始要求，所有在當地營運的互聯網媒體服務及社交媒體，必須先讓NBC審查，以及申領牌照。

責任編輯：郭麗明