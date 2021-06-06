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睇勻各區揀樓　買家為買心水盤講價多日　終獲減17萬入市藍澄灣

股樓投資 17:14 2021/06/06

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利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行首席聯席董事陳志傑表示，青衣藍澄灣3座低層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，向東南，望內園池景。單位放盤約兩個多月，原叫價630萬元，經議價後減價17萬或約2.7%，至近日以613萬元成功沽出，實用面積呎價約12,561元。 

據悉，原業主於2017年8月，以約542萬元購入上述單位，持貨逾3年，現轉手帳面獲利約71萬元，物業升值約13%。

延伸閱讀︰【多圖】柏傲莊III示範單位直擊 木系文藝風設計【下一頁

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陳志傑補充，上述買家想尋大型屋苑，已睇多區屋苑，最後因近家人住附近，而且見藍澄灣低水及實用，加上單位向東南，內籠企理，考慮數天再與業主議價，雙方拉鋸多日最終以613萬元成交。

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撰文 : 謝昕蕎

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