睇勻各區揀樓　買家為買心水盤講價多日　終獲減17萬入市藍澄灣

利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行首席聯席董事陳志傑表示，青衣藍澄灣3座低層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，向東南，望內園池景。單位放盤約兩個多月，原叫價630萬元，經議價後減價17萬或約2.7%，至近日以613萬元成功沽出，實用面積呎價約12,561元。

據悉，原業主於2017年8月，以約542萬元購入上述單位，持貨逾3年，現轉手帳面獲利約71萬元，物業升值約13%。

延伸閱讀︰【多圖】柏傲莊III示範單位直擊 木系文藝風設計【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

陳志傑補充，上述買家想尋大型屋苑，已睇多區屋苑，最後因近家人住附近，而且見藍澄灣低水及實用，加上單位向東南，內籠企理，考慮數天再與業主議價，雙方拉鋸多日最終以613萬元成交。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機