【買樓理財】19年前買泓景臺　至今升值近四倍　業主帳面賺逾「7球」

樓市旺，不少業主趁市旺賣樓，美聯物業昇悅居分行(2)首席高級營業經理張靖表示，樓價高企，有業主趁高價沽貨套現，泓景臺有2房單位剛透過該行易手，成交價920萬元，原業主勁賺「逾7球」。

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上述成交單位為泓景臺2座高層C室，實用面積491方呎，屬2房間隔，景觀開揚，加上項目位置方便，吸引外區客承接，成交價920萬元，實用呎價約18,737元。

據了解，原業主於2002年4月以約185.9萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利734.1萬元，升值逾3.9倍。

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