【無人汽車】加州首度批准無人車載客　車上可不設安全員

▲ 首間企業獲加州批准 Cruise全無人駕駛車將可載客

無人駕駛汽車正式商業化再走近一步。加州當局日前批准通用汽車公司（GM）旗下美國初創Cruise，可在不設安全員參與下，以無人駕駛汽車接載乘客。這是加州獲得該許可的第一間公司，此前，所有當地的無人駕駛汽車測試，都必須安排司機在車上監察汽車運作。

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據CNBC報道，加州公用事業委員會（CPUC）宣布該項許可，Cruise將可讓乘客搭乘其無人駕駛的士原型車，而Cruise亦在推特表示，成為首家獲得此類許可的機構。連同先前已獲得的路面測試許可，Cruise可以舉行正式無人駕駛乘客測試。惟要注意的是，該機構現時不可向乘客收費，並要就無人駕駛安全情況提交季度報告，以及準備乘客安全計劃。

Cruise為其中一間獲得頗多汽車與科技業界支持的無人駕駛技術公司，據報道，該企於2016年獲通用收購，其後軟銀、本田以至微軟，先後為該企帶來資金與技術。早於2019年，Cruise已提出開展無人的士的服務計劃，事隔兩年終於獲得監管當局許可，預計公司的下一階段將是開展項目商業化。

據CNBC之前的報道，Cruise預計會於2023年開展其無人駕駛車Origin的生產，而現時其測試車隊採用Chevrolet Bolt電動車，搭載Cruise的自動駕駛技術。不過，其他包括Waymo等無人駕駛技術企業亦已申請牌照，Cruise能否正式成為首間推出商業服務的無人駕駛企業，仍要拭目以待。

責任編輯： 周俊霖