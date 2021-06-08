【Grayscale獨家訪問】各機構爭先佈局比特幣ETF　Grayscale如何應對？（下集）

▲ Grayscale欲佔市場先機，今年4月宣佈，公司有意將GBTC轉型至比特幣ETF。

加密貨幣投資近月成為城中熱話，除了直接從交易所買入虛擬貨幣外，現時亦有在OTCQX市場交易的加密貨幣信托。灰度（Grayscale）的比特幣信託（GBTC）及以太幣信託（ETHE），便是首兩個可於美國OTCQX市場交易、需定時向美國證監會（SEC）報告的加密貨幣信託。

買入GBTC的方法

以GBTC為例，GBTC會定期在一級市場對合格投資者、機構投資者開放，投資者透過現金或比特幣形式入金到信託，入場費最低5萬美元（約38.8萬港元），設6個月鎖倉期。期內，投資者可透過OTCQX市場買賣GBTC。

惟需留意，GBTC與比特幣價格存在一定偏差。據Grayscale網站，截至6月4日，每股GBTC相當於0.00094716枚比特幣。若以周五比特幣24小時最低價35,717美元計，據CoinMarketCap數據，0.00094716枚比特幣約值33.8美元，對比起GBTC周五收市價30.9美元，仍高出一截。

摩通數據指Grayscale從去年10月至12月期間，GBTC已流入近20億美元，詳見﹕【下一頁】

Grayscale在2013年成立，為最早進入加密市場領域的玩家之一，而GBTC則在2013年推出，為市面上少數以合規運作方式，為投資者服務的加密貨幣投資產品。

各機構爭先佈局比特幣ETF

不過，隨著更多機構有意推出比特幣ETF，未來有更多加密貨幣投資產品可供選擇。儘管Grayscale欲佔市場先機，今年4月宣佈，公司有意將GBTC轉型至比特幣ETF，但富達、天橋資本、WisdomTree、VanEck等金融機構近月亦紛紛向SEC提交比特幣ETF申請。若SEC批准上述比特幣ETF申請，面臨多項產品競爭下，Grayscale地位恐受到挑戰。

下圖看清Grayscale產品周期（按圖可放大）

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富達擬推出美國首隻比特幣ETF，詳見﹕【下一頁】

對此，Michael Sonnenshein表示，Grayscale始終是最早進入市場的玩家，當投資者首次接觸加密貨幣市場，他們會傾向信賴擁有較長營運時間的Grayscale。

因此他預料，在更多玩家進入賽道下，Grayscale仍享有獨有優勢。他又指，公司將會繼續致力增聘人手、投資科技，保持公司發展增長。

訪問上集﹕Michael Sonnenshein指監管不會令投資者對加密貨幣卻步，詳見﹕【下一頁】

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編輯﹕賴奕羚