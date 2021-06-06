【英國疫情】政府擬推遲解封 等更多人完成疫苗接種

英國原定於6月21日完全解除英格蘭的防疫措施，但英國近日新冠肺炎疫情有反彈跡象，據悉英國政府正考慮視乎疫情制定應急計劃，包括把解除封城措施推遲兩周，以讓更多成年人完全接種新冠疫苗。

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外媒報道指，英國正因應新冠肺炎疫情制定緊急應變計劃，其中有報道引述政府高級官員表示，政府正製定各應急選項，包括把第4階段放寬防疫措施延遲兩周至7月5日。《每日電訊報》亦指，英國政府將延遲解除封城，同時為40歲或以上民眾加快接種第2劑新冠疫苗。

為政府提供疫情建議的專家小組成員莱歇爾（Stephen Reicher）指，若英國打算於本月完全解除英格蘭封城措施，將會為民眾帶來重大風險，直指行為愚蠢。

國家統計局於上周五（4日）發布的數據顯示，英格蘭感染數字按周上升約75%，截至5月29日已增至85,600人確診，即每640名民眾，就有一個感染新冠病毒，相比對上一周只有48,500人受感染，疫情有反彈跡象。英國於上周五單日新增6,238宗確診，單日確診病例創3月以來新高。

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國民保健服務供應商（NHS Providers）首席執行官霍普森 （Chris Hopson） 表示，當地醫療系統仍能應付目前需求，感染印度發現的Delta變種新冠病毒而住院的民眾未有顯著增加，而且感染Delta病毒以年青人為主，出現嚴重併發症而死亡的風險相對較低，這亦意味對重症監護病房的需求減少。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）於上周五表示，對決定是否推遲解除封城措施仍為時過早。當防疫措施放寬後，政府已預料確診數字有所增加，亦會對出國旅行實施強硬措施，防範新變種病毒再次出現在當地，希望維持英國原定解封路線圖。

責任編輯：郭麗明