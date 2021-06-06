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【新冠疫苗】美國接種率下跌 拜登恐難達標

環球社會熱點 17:07 2021/06/06

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美國的新冠疫苗接種率領先全球多數國家，但距離總統拜登設立的目標仍有差距。最新數據顯示，美國的疫苗接種率增幅按周下跌，以目前的趨勢，預計難以達成在7月4日前，70%成年人最少接種一劑的目標。

【新冠疫苗】拜登先送2500萬劑 亞洲獲分配近3成 【下一頁】

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的最新數字，全美目前有63%成人接種最少一劑新冠疫苗，較上周輕微增加1%。在5月27日前，美國單周接種率增幅從未低於1.5%，但此前升幅亦持續放緩。如果按照最新的增幅推算，總統拜登（Joe Biden）的目標將無法完成。

若想達成7月4日目標，美國必須把每周新增的接種率提高至1.6%。美國在5月14至27日間，錄得暫時以來最高的增幅，當時亦正值CDC更新指引，容許完成接種人士多數場合可以不戴口罩，引起民眾的接種欲望，所以美國或需推出更誘人條件，才可能提升接種率。

特朗普向中國索償78萬億 稱華需為新冠疫情負責 【下一頁】

美國亦有調查發現，66%美國人表示已接種首劑新冠疫苗，或有意盡快接種。數字與目前CDC的數字相差不遠，代表美國暫時願意接種的人數，可能難以達成拜登設立的目標。另外，調查指谷針計劃長期效益不大，只有助加快原已有意接種者的步伐。

責任編輯：吳漢培

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