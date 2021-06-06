【雙邊貿易】港與墨西哥投資協定16日生效　擴大兩地投資流動

▲ 香港與墨西哥簽署的促進和保護投資協定（投資協定）將於6月16日生效。

本港近年積極與海外經濟體簽訂雙邊協議，以開拓更多發展雙邊和多邊合作關係的空間。而香港與墨西哥簽署的促進和保護投資協定（投資協定）亦將於6月16日生效，有助擴大兩地的投資流動。

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兩地簽署的投資協定規定雙方須為對方投資者的投資給予公正、公平和非歧視性的待遇；在徵收投資時作出賠償；以及容許投資和收益自由轉移至外地。協定亦規定投資爭端可根據國際認可的規則解決，包括仲裁。

商務及經濟發展局局長邱騰華說，《十四五規劃綱要》支持香港與各國各地區開展交流合作。與墨西哥的投資協定是本屆特區政府簽訂的第4份投資協定，其餘3份協定分別與東盟、澳洲及阿聯酋簽訂，均已生效。計及與墨西哥的投資協定，香港與海外經濟體之間已生效的投資協定因而增至22份，涵蓋共31個海外經濟體。

與港簽訂了投資協定的31個海外經濟體為東盟十國、澳洲、奧地利、比利時、加拿大、智利、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、日本、韓國、科威特、盧森堡、墨西哥、荷蘭、新西蘭、瑞典、瑞士、阿聯酋和英國。

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責任編輯：蘇穎琪