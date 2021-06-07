西班牙准已打針外國客入境 旅遊業界期待復甦

多國新冠疫苗接種率穩步上升，部分地區已放寬出入境限制措施，周一（7日）重新開放旅遊業，批准所有已接種新冠疫苗的旅客入境。旅遊業界指近期收到大量外國客查詢，直指將出現驚人復甦，西班牙政府希望可在今年内吸引4,500萬旅客。

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西班牙衛生部長達里亞斯（Carolina Darias）形容，西班牙是一個安全的目的地，並強調該國正努力重奪於全球旅遊業的領先地位。

西班牙旅行社工會Unav主席普列托（Jose Luis Prieto）預計由周一起，西班牙旅遊業會出現驚人復甦。普列托指過去幾周内，旅行社接獲來自英、法、德這3個重要市場的旅客諮詢。

而英國是西班牙最大的外地客源市場，西班牙2019年的整體旅客人次達到8,350萬，有超過五分之一的旅客人次是來自英國。

然而英國尚未將西班牙剔出紅色的高危地區名單，因此英國旅客由西班牙返國後必須自費檢測及完成隔離，恐削弱英國人到西班牙旅行的意欲。

西班牙嚴重依賴旅遊業，亦是深受新冠疫情打擊的西方經濟體之一，去年的國内生産總值 （GDP）下跌10.8%。西班牙政府的目標是於今年底内吸引4,500萬名遊客，但根據官方截至4月底的統計，西班牙僅接待了180萬名遊客。

責任編輯：鄭錦玲