本港空氣污染錄得較高水平　各區指數一覽

香港天文台於下午2時錄得氣溫29度，相對濕度百分之72。本港在今明兩日天氣炎熱，部分時間有陽光，吹輕微至和緩偏北風，不利污染物擴散，背景污染水平較正常為高。

環保署今日下午2時錄得本港的空氣污染維持在較高的水平，當前空氣質素健康指數介乎8至10，指數水平甚高。預料空氣質素會周一（7日）逐步改善。

當局呼籲，一般市民應減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。該外，心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者應盡量減少戶外體力消耗，以及盡量減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。從事重體力勞動的戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。

各區空氣質素健康指數一覽：

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責任編輯：黎淑雯