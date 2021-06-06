仁川機場免稅店於上周五重開　並縮短營運時間

新冠肺炎打擊全球航空業，連帶有不少機場店舖都被迫關閉，南韓仁川機場第一航廈進境免稅店於上周五（4日）重啟運營。

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據《韓聯社》報道，仁川機場公社於上周四（3日）表示，免稅店營運時間暫時會縮短，為上午5時至下午8時，同時會根據航班執飛情況再作調整。而從仁川機場入境的國外旅客，都可以進免稅店，店內亦展開不同的優惠活動。報道提及，SM免稅店去年10月因經營困難，而撤出仁川機場；期後景福宮免稅店近期則獲仁川機場免稅店運營權。

是次重新開放的免稅店，包括仁川機場第一航廈到達廳東側和西側各190平方米賣場，並有酒煙類、化粧品得。

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責任編輯：黎淑雯