【內地熱話】男子為孩子尋家長誤被當拐子佬　網民：人家明明内心是比卡超

內地有男子熱心幫迷失路的小孩尋找家長，豈料被誤當為「拐子佬」。

據內媒報道，在貴州，李先生逛街時發現一名小孩獨自一人哭著走路，他跟在小孩背後10分鐘發現未有家長陪伴，便上前安慰詢問，並幫忙尋找家長。不過，卻有人誤把李先生當為「拐子佬」，他更一度被圍，「可能因為我當時穿的衣服比較潮、比較豔，然後被老奶奶他們可能就覺得我是偷小孩的，便圍了一大堆人。」後來，李先生加以解釋才得以解圍，由於幫小孩尋獲不果，李先生便報警求助，幫小孩找出母親。

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事件在網上引發不少討論，有人覺得不可單以外貌，判斷人的好與壞，「穿的花里胡哨的，不一定是壞人，吃西裝革履的未必是好人」、「小哥是人不可貌相，路人警覺也是好心，都是一片善意，為了孩子、為了一個家庭，是個誤會大家說開就很好。為兩方的朋友都點贊」、「這打扮明顯是熱血青年，沒有帶著大鍊子穿皮神偷孩子的」。

也有人認為下次應直接報警求助，以避免誤會發生，「長得挺帥，真不像人販子；不過群眾也是好心，下次遇到這種事還是報警吧，避免尷尬。」

有人則留意李先生的T恤印有卡通比卡超，「多看一眼他胸前的比卡超吧」、「人家明明内心是比卡超」。

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責任編輯：黎淑雯