張建宗：將於暑假再推「與香港同行」　預料6月及7月進行招募及甄選工作

政務司司長張建宗今日（6日）發表網誌表示，將於暑假再推「與香港同行」，並預計在6月及7月分別進行招募及甄選工作，於8月進行「工作影子」活動。

張建宗指，雖然去年的疫情令政府暫停舉辦「與香港同行」計劃，但隨着疫情近期有所緩和，政府將於今年暑假會再次推出計劃，預計在6月及7月分別進行招募及甄選工作，於8月進行「工作影子」活動。今年符合參與計劃資格的學生，亦會由中四至中六的同學，擴展至中三。「我們會於本星期向全港中學發出邀請。」

在「友‧導向」計劃下，政府自2018年起邀請政府高級官員及高中生參與「與司局長同行」計劃（後易名為「與香港同行」計劃），讓高中生擔任官員的「工作影子」一天，親身體驗他們的工作及了解政府的運作模式。2018及2019兩年共有約200名學生參與。

此外，第四期青年委員自薦計劃於上月26日截止報名。參與的委員會數目會由10個增至15個，在申請期內共收到接近1,500份合資格的申請，預計於今年第四季完成招募評審工作。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯