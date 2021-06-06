聯合航空計劃2029年落實超音速客運航班　倫敦飛紐約僅需3.5小時

美國聯合航空公司（United Airlines）宣布，計劃購買15架新型超音速客機，並計劃於2029年恢復高速剩空客運服務。

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據《BBC》報道，超音速客運航班於2003年結束，當中法國航空公司和英國航空公司皆將「諧和」（Concorde）號飛機退役。新的「前奏曲」（Overture）超音速飛機將由位於美國丹佛的名為「Boom」的公司生產。據指，聯合航空瞄準超音速客機不但可有效縮短飛行時間，甚至可達至「零碳」目標。而聯何航空亦要求這款飛機需要符合安全、操作和可持續性方面的指定標準。除了研發超音速航機外，兩間公司亦會共同開發可持續環保燃料，改進生產來源。

報道提及，超音速飛行是指飛機的飛行速度超過音速。一架傳統的客機可能以大約560 英里/小時（900 公里/小時）的速度巡航，但Overture則預料，可達到 1,122 英里/小時（1,805 公里/小時），以倫敦前往美國的時間為例，若乘搭Overture可縮減一半飛行時間，即3.5小時便可到達。

值得留意的是，早些年其實有航空公司也曾推出類似的客機「協和號」，但後來因成本較高而且票價不菲，在2000年發生空難後，「協和號」便於2003年退役。

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責任編輯：黎淑雯