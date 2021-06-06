旅客為做紀念　於意大利海灘偷沙　恐被罰3000歐元

相信有不少人到國外旅行時，都會在當地購買手信，又或是在當地撿一些東西，如石頭、葉子等，帶回國作紀念；不過，不同國家的規例不一，像是在意大利，如果被發在海灘收集沙子，或遭罰款最高3000歐元。

綜合報道，意大利共有41名旅客因試圖帶走當地Sardinia海灘上約100公斤的沙子、貝殼等，屆時或面臨須繳付高達3000歐元的罰款，而且將須把查獲的沙子「物歸原主」，帶回海灘。據指，這些沙子不單是帶回國用作紀念，更有機會被放在網上售賣。

事實上，旅客在意大利海灘似乎不是鮮見之事。在去年法國一名遊客在意大利米西南部的一個海灘偷帶放2公斤白沙回國做紀念，但在當地機場被捕，並需支付1000歐元罰款；而在2019年有一對情侶在意大利海灘偷裝40公斤白沙，最終被發現遭捕，更需面臨6年有期徒刑。

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責任編輯：黎淑雯