Facebook封鎖特朗普帳戶至2023年 屆時或須再進行評估

Facebook於周五（4日）宣布，將封鎖美國前總統特朗普（Donald Trump）的帳戶至2023年1月7日。

據《CNN》報道，Facebook表示，公司會再評估情況，以決定特朗普可否重返Facebook。此舉或令特朗普無法在2022年中期選舉前，在自己在Facebook上擁有數千萬粉絲的Facebook帳戶中發貼文，而Facebook則指，特朗的帳戶被封鎖的限制，或將會在2024年大選之前解除。

Facebook全球事務副總裁Nick Clegg於周五（4日）表示，在兩年期限將至時，公司將尋求專家評估公共安全風險是否已經消退，「我們會評估外部因素，包括暴力、對和平集會的限制和其他內亂的標誌。如果確定公共安全仍然存在嚴重風險，我們將延長限制一段時間，並繼續重新評估，直到風險消退。」

特朗普早前被指煽動其支持者發起了國會山莊暴亂，不少社交平台都紛紛宣布封鎖特朗普的社交帳戶。Fcaebook於今年1月7日時，亦宣布封鎖特朗普賬戶。公司創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）當時解釋，繼續允許特朗普使用用公司服務的風險過高。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯