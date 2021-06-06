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Facebook封鎖特朗普帳戶至2023年 屆時或須再進行評估

環球政經 12:15 2021/06/06

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Facebook於周五（4日）宣布，將封鎖美國前總統特朗普（Donald Trump）的帳戶至2023年1月7日。

據《CNN》報道，Facebook表示，公司會再評估情況，以決定特朗普可否重返Facebook。此舉或令特朗普無法在2022年中期選舉前，在自己在Facebook上擁有數千萬粉絲的Facebook帳戶中發貼文，而Facebook則指，特朗的帳戶被封鎖的限制，或將會在2024年大選之前解除。

Facebook全球事務副總裁Nick Clegg於周五（4日）表示，在兩年期限將至時，公司將尋求專家評估公共安全風險是否已經消退，「我們會評估外部因素，包括暴力、對和平集會的限制和其他內亂的標誌。如果確定公共安全仍然存在嚴重風險，我們將延長限制一段時間，並繼續重新評估，直到風險消退。」

特朗普早前被指煽動其支持者發起了國會山莊暴亂，不少社交平台都紛紛宣布封鎖特朗普的社交帳戶。Fcaebook於今年1月7日時，亦宣布封鎖特朗普賬戶。公司創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）當時解釋，繼續允許特朗普使用用公司服務的風險過高。

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責任編輯：黎淑雯

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