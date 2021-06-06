G7同意向跨國公司　徵收至少15%全球最低稅率

G7於周六（5日）在英國倫敦進行會議，並同意向跨國公司徵收至少15%的全球最低稅率。此外，G7亦同意大型企業應於銷售產品地方或服務的國家繳稅，預料屆時Apple、Google等科技巨頭會受到影響。

英國財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）周六在一段影片上宣布，G7成員，包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國，為改革全球稅收體系，達成一項歷史性的協議，「這項協議確保公平，令正確的公司在正確的地方，支付正確的稅。」

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美國財長耶倫（Janet Yellen）周六表示，該協議旨在防止公司通過將利潤轉移到海外藉以逃稅。「全球最低稅將結束公司稅的逐底競爭（公司相互競爭，以通過支付最低工資或給員工最低條件，以降低成本），並確保美國和世界各地的中產階級和勞動人民可獲公平對待。」

是次協議預料Apple、Google等科技巨頭皆會受到影響。近年來，歐美地區政府長期以來一直認為科網巨頭公司應繳納更多稅款。Facebook表示，希望國際稅務改革成功，但同時意味公司須在不同的地方繳納更多稅款；Google則表示支持更新國際稅收規則的工作，希望可敲定平衡和持久的協議。

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責任編輯：黎淑雯