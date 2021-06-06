7-Eleven計劃於北美 開設500個電動車充電站

全球電動車需求日增，日本上市的全球最大便利店營運商7-Eleven宣布，計劃於明年底前在美國及加拿大兩地的250個地點，開設合共最少500個電動車充電站。另外，7-Eleven亦計劃購買風電，供德州及伊利諾伊州合共逾千間店舖使用。集團於2019年已達至減排兩成的目標，較原定時間提早8年。

市場認為，目前美國充電站大多開設於購物中心或賣場附近，惟7-Eleven充電站由於開設於公路附近，或有利吸引駕駛者使用。若7-Eleven成功在北美多地拓展充電站，未來有望打造美國最大的零售快捷充電網絡。

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7-Eleven目前在北美經營約1.6萬間分店。集團積極拓展當地業務，近期剛以210億美元，完成收購美國第三大便利店營運商Speedway。

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