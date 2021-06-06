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人行有意實行 氣候訊息強制披露制

股樓投資 00:10 2021/06/06

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人行行長易綱日前在國際清算銀行組織(BIS)所舉辧的2021年Green Swan會議中表示，人行計劃實行和氣候相關的強制披露制度，有意督促內地主要商業銀行披露碳信息，繼後則督促內地上市公司作出相關披露活動。易綱又指，人行會和金融理事會(FSB)穩定合作，鼓勵內地銀行及有關機構加入氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)。人行目前已在TCFD的框架下，披露和氣候有關的資料。

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易網又表示，人行正試圖評估內銀的綠色及棕色資產，未來或根據資產的綠色程度考慮風險加權。他又指，人行會確定內地銀行轉型綠色金融的截止時間，但有關轉型需平穩進行，避免出現突發危機，以確保轉型過程成功。對於即將在英國舉行的七國集團領導人會議與G20，易綱期望，各國能在今年內達成一項訊息的披露標準。

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撰文 : 李尚毅

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