【美股追蹤】蘋果員工傳聯署反對 9月重返辦公室上班

隨著疫情受控，有消息指蘋果(美：AAPL)要求員工由9月起，每周需返回辦公室工作3天。然而有傳部分員工對有關決定感不滿，他們希望蘋果能用一個更靈活的方式，滿足期望留家工作的員工需求。根據一封內部信件顯示，蘋果最新的遠程工作政策及相關的溝通事宜，已使一些員工選擇離職。員工在信中寫道，如果再失去和彈性工作政策相伴的一些包容性原則，那麼他們很多人會覺得，有需要在家庭、幸福和全力以赴之間選擇，思考是否要成為蘋果的一分子。該信件已發予員工簽名。

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較早前，蘋果行政總裁庫克發出內部電郵，要求員工自9月初開始，每周返回辦公室工作最少3日。對於大部分員工，庫克要求他們逢周一、二及四回到辦公室上班，周三及周五則可選擇遠程辧公。至於需要一起在現場合作的團隊，則要求他們每周返回辦公室工作最少3日最少4至5日。

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