【港股追蹤】 中遠海運港口洽購 德國集裝箱碼頭少數股權

碼頭營運商中遠海運港口(01199)宣布，公司與德國公司 Hamburger Hafen und Logistik AG(「HHLA」)正就收購對方的全資附屬公司 HHLA Container Terminal Tollerort GmbH(「CTT」)少數股權的潛在交易進行協商。CTT 的主要業務為在德國漢堡港經營 Tollerort 集裝箱碼頭。中遠海運港口周五收報6.29元，上升0.8%。

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全球疫情自高峰受控，經濟及貿易活動憧憬復甦，亦推動中遠海運港口加快投資。集團以13.5億人幣增持天津集裝箱碼頭，取得該項目的控股權。集團當時指，天津集裝箱碼頭位於京津冀經濟圈，地理位置優越，在渤海灣地區具有較強競爭力，收購符合戰略規劃，並有利進一步提升與海洋聯盟協同效益及有助繼續加強在大中華地區的領先地位。

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