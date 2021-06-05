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【Bitcoin】 Square考慮推出 比特幣實體錢包

環球政經 20:19 2021/06/05

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美國電子支付公司Square (美：SQ) 行政總裁多爾西（Jack Dorsey）日前在社交平台表示，公司正在考慮推出一個比特幣實體錢包，讓消費者在自己持有的比特幣擁有更大的控制權。消息推動Square股價造好，周五收報213.69美元，上升1%。

東京車展受累疫情 將延至2023年舉行   詳情請看【下一頁

多爾西表示，Square 或會透過創建「輔助自我保管」的途徑，簡化人們持有比特幣的方式，當中料涉及和Cash App 的整合。他又預告，如果公司決定開發這產品，會提供進一步的想法。

Square去年起買入開始買入比特幣，並在旗下應用程式CashApp開放比特幣交易，並曾於上季加大在這加密貨幣的投資。然而隨著比特幣從高位回落，Square上月亦表示暫無意再增持比特幣。截至去年，Square的比特幣相關收入已增至47.5 億美元。

【滙豐控股5】滙豐傳委任兩名高層 接掌亞洲業務   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

Square（美：SQ） 美股

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