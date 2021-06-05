【券商點睇】中國第四季GDP增速或降至5.3% 六因素致經濟下行壓力增

野村東方預計今年下半年中國經濟面臨的下行壓力將加大，第四季增長壓力尤為明顯，預計第二季實際GDP同比增速或放緩至8.1%，第三季降至6.4%，第四季進一步回落至5.3%。

【券商點睇】盤點國內券商6月金股名單 有邊隻港股榜上有名？，請按【見下頁】

該行認為下半年中國經濟面臨的下行壓力主要來自於六個方面。第一，服務業受抑制需求釋放或只是曇花一現；第二，下半年出口或將面臨更大下行壓力；第三，中央收緊房地產融資端調控，或令房地產開發投資承壓。

【三胎政策】內銀響應國策推「三胎貸」 最多可申請借30萬？，請按【見下頁】

第四，大宗商品價格持續上漲或抑制投資；第五，「碳中和」環保運動或影響經濟復甦進度；第六，信用違約風險攀升或拖累地方經濟，特別是北方小城市。

中央引導政策回歸正常化時仍可能維持政策立場「不急轉彎」的承諾，考慮到疫情風險猶在，且下半年經濟下行壓力可能加大，野村東方認為中央在引導去年出台的刺激政策回歸正常化時將非常謹慎。

鑑於原材料價格快速上升主要是受進口價格上漲、國內主要原材料產量縮減預期，以及運輸成本迅速攀升的影響，而並非由過剩需求導致，因此中央不會為遏制PPI抽升，進而大幅收緊貨幣和信貸政策。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡 騰訊阿里京東上季績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛