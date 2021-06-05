【大行點睇】 瑞銀最新最看好 7大本地股一覽

瑞銀日前發表港股策略報告，列出該行最新最看好的7隻本地股名單，全予買入評級。看好股份和上月報告相若，當中友邦(01299)目標價由早前的115元，上調至118元。

瑞銀最新最看好7大港股：

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另外，大和亦發表報告，看好本地地產股下半年表現。該行指出，香港一手及二手物業市場銷售的良性循環將重新建立，料發展商下半年表現將受到提振。同時，政府報告顯示超過60％本港住宅單位已無須承造按揭，而樓價已較20至30年前上漲，這是重要的考慮因素，顯示大量資本可被釋放，進而令住宅市場良性循環將重新建立，並令整體市場受惠。

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大和重申對該行業樂觀的看法，首選恒地（00012）及長實（01113）兩股。

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