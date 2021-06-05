【字節跳動】字節跳動旗下公司推出教育產品 家長最LIKE監控功能

去年，字節跳動旗下大力教育推出這款「智能學習燈」，售價799元人民幣。據悉，產品一開售便熱賣，其中一個賣點是其具有監控功能，而有關私隱的問題也備受關注。

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據《華爾街日報》報道，這款智能燈除了可以連接互聯網，方便作遠程教學，最特別之處是配置了兩個攝影鏡頭，一個角度對著孩子，另一個角度則是俯瞰視角度。換言之，可讓父母、老師「遠程監督」孩子的學習狀況。

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另外，這款產品還有升級版，具有智能坐姿監測，若發現孩子「偷懶」，智能燈會向父母或老師發送提醒，甚至拍下偷懶時的照片。正因為這款產品大賣，又引來其他公司爭相倣效，推出類似產品，更讓人關注國內居民對攝影鏡頭的容忍度。

分析認為，字節跳動的智能學習燈銷售成績佳，反映中國民眾對於「監控技術」的開放態度，遠高於西方社會，監控正愈來愈深入每個人的日常生活。對此，字節跳動亦有回應指，其實只有在家長和孩子都同意的情況下，遠程監督才會啟動。



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記者：林衛