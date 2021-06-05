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海航傳嚴重資不抵債 已確認負債逾4000億人幣

股樓投資 19:01 2021/06/05

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外電報道，處於財政危機的海航集團傳已嚴重資不抵債。報道引述參與海航集團債權人會議的人士消息指，截至6月3日，海航清算組收到的申報債權金額達12,000億人民幣，當中獲確認的債權總值4,057億元人民幣，至於不予確認和暫緩確認的債權金額，分別為3,500億元人民幣和1,565億元人民幣。

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來自海航清算組的消息指，海航旗下321間公司已嚴重資不抵債，償債資源缺口巨大。截至6月3日，已收到來自6.7萬家債權人申報16.6萬筆債權。消息形容，管理人正全力組織招募戰略投資者工作，然而能否在短時間內尋找具實力並願意進行大力投資的戰略投資者，仍存在不確定性。

上月市場曾傳出，海航集團旗下位於境內的資產正獲其他大型企業注視，潛在買家包括京東集團(09618)、復星國際(00656)，中國平安(02318)等。海航集團旗下的航空資產，亦傳吸引吉祥航空(滬：600385)的興趣。

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撰文 : 李尚毅

ST海航（深：000616） 港股

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