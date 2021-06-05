【ESG】信和置業夥科大　制定全方位淨零碳排放計劃

因應環保趨勢，多個企業亦正努力邁向淨零碳排放目標。信和集團今日亦宣布，信和置業參與由聯合國發起的「Business Ambition for 1.5°C」聯署運動，冀將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度以內。

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信和置業參與聯合國發起的聯署運動後，將會與香港科技大學合作，以科學基礎減量目標制定全方位計劃，銳意於2050年前實踐淨零碳排放目標。

信和置業將會聯同學者及專才，共同制定路線圖及目標，加強各業務範疇的環境效益，包括為信和置業的物業將行全面評估，研究如何更有效地在其生態系統推動負責任能源使用。

事實上，信和集團已於去年公佈了《可持續發展願景2030》，訂立清晰方向，把可持續發展融入業務各個層面。當中包括在2030前為旗下所有新建築及項目爭取綠建環評（BEAM Plus）認證及《WELL 建築標準™️》認證。信和置業亦於2020年簽署加入聯合國全球契約（United Nations Global Compact），承諾善用創新科技應用以推廣環保責任，而房地產科技為其一大重點。

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責任編輯：葉泳珊