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【科興疫苗】科興尹衛東：打第三針滅活疫苗　抗體可於一周內提升10倍

股市 16:30 2021/06/05

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中生製藥 （01177） 有份投資的中國科興疫苗獲世界衛生組織（WHO）列入「緊急使用清單」。科興控股生物技術董事長尹衛東接受內媒訪問時表示，現在中國的滅活疫苗，兩針完成免疫以後，在體內已經建立起免疫記憶。最近已經完成了二期臨床研究，打完兩針劑次的志願者，隔三個月至六個月之後接種第三針，抗體可以迅速地在一周內跳到10倍，半個月就可以達到二十倍的這樣一個研究。

科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」，新加坡亦批准使用，看【下一頁】

但他指，要在真實世界的研究過程中觀察，兩針疫苗持續保護效果有多長。現在就中國來講，完成兩針免疫是對所有公眾最重要的工作。至於什麼時候需要第三針，他希望外界可給予研究人員時間，集團會在半年、一年進行詳細的研究測試，然後再建議國家，應該在什麼時候加強第三針。

國家准科興疫苗使用範圍擴至3歲以上

另外，尹衛東表示，國家已經批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。 

他指，正組織中國大規模接種疫苗工作，有信心到本月底能夠接種超過10億劑疫苗。

相關文章：【科興疫苗】中生製藥先升後跌逾2%　入股科興帶摯首季盈利倍升、券商推算科興單季賺近百億

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編輯：袁諾曦

中國生物製藥（01177） 港股 疫苗 科興

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