【本地創科】數碼港與國際扶輪合作　舉行比賽徵集創意智能公園方案

▲ 國際扶輪與香港數碼港合辦「2021構建智能公園」比賽

國際扶輪與香港數碼港宣佈可持續發展及環境保育的合作項目，包括合辦「2021構建智能公園」比賽，徵集創意與執行性兼備的智能公園方案。

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國際扶輪3450地區正式加入「數碼港企業網絡」(Cyberport Enterprise Network, CEN) ，雙方將會進一步加強環境保育、青少年、創意及科技職業訓練等領域的合作。

合作其中一項重點項目便是「2021 構建智能公園」比賽，分為學界及公開組別。活動以徵集創意計劃書的形式進行，希望可以吸引年青人及創科界人才以國際扶輪的公園，如荃灣大帽山的扶輪公園、數碼港海濱公園或其他公共設施為背景，提交創意與執行性兼備的智能公園方案。

大會將為參賽者安排研討會、工作坊及參觀活動，以加深對智能公園概念的認識。扶輪社及數碼港的商界領袖及專業人士亦將擔任導師，為經甄選後的入圍者改良計劃書。

參賽優勝者除有機會獲得豐富的獎金及獎品之外，更有機會在國際扶輪及數碼港的活動及平台上展示其得獎作品，甚至獲得主辦方於指定園區落實其創意計劃構建智能公園。有關報名詳情，請參閱 www.RotarySupportingEnvironment.org。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示: 「我們希望可以透過是次比賽，激發起年輕人和初創的創意思維，以人為本地將科技應用到公園場景，設計出能夠提升公園管理水平、改善公園環境及提升公眾體驗的智能公園方案。我們亦會積極研究採納合適方案於數碼港海濱公園的優化計劃中，冀能為園區的使用者，建構一個更舒適便捷的海濱公園。」

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責任編輯：葉泳珊