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【印度疫情】獅子確診死亡 動物園：正檢測老虎樣本

環球社會熱點 16:28 2021/06/05

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印度新冠疫情嚴重，累計死亡人數逾34萬。有媒體報道，印度有動物獅子懷疑確診新冠肺炎離世，另有獅子新冠病毒檢測呈陽性，感染源頭不明。涉事印度動物園表示，正在檢測園內老虎等大型哺乳動物新冠病毒樣本。

印度奶奶染疫擁抱新抱播毒 只因不滿被隔離 【下一頁】

《德國之聲》及《福布斯》（Forbes）報道，位於印度南部清奈市（Chennai）郊外的國營Arignar Anna動物園周五（4日）表示，園內1頭名為妮拉（Neela）的9歲母獅周四（3日）夜晚確診新冠肺炎死亡。另有8頭獅子病毒測試樣本呈陽性反應，目前尚未清楚感染源頭，包括獸醫及飼養員等工作人員已接種新冠疫苗，與動物接觸時皆穿著整套個人防護裝備。

動物發表聲明指，多數獅子並沒有出現病徵，現已接受抗生素療程及被隔離，會密切監察獅子情況。動物園表示，已將老虎及其他大型哺乳動物病毒樣本送去測試。惟動物園透露，上月26日開始，5隻獅子曾出現食欲不振及偶爾咳嗽症狀。

印度數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片） 【下一頁】

另外，印度最新增加逾12萬宗確診個案，3,380人染疫身亡。

責任編輯：李俊儀

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