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【券商點睇】盤點國內券商6月金股名單 有邊隻港股榜上有名？

股樓投資 17:01 2021/06/05

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據內地統計，目前已有中信建投、中國銀河、國信證券、安信證券、興業證券、光大證券等20多家券商公布了6月投資組合，其推薦的逾200隻「金股」，覆蓋A股及港股市場數十個細分行業。

【至叻板塊】一個消息帶挈三類股抽升 汽車產業鏈踩油上，請按【見下頁

經過梳理後發現，券商推薦的6月「金股」以成長風格居多，主要集中在化工、電子、計算機、醫藥生物、電氣設備、汽車六大板塊，相關板塊的股票數量分別為27隻、21隻、17隻、13隻、12隻、11隻。

【三胎政策】內銀響應國策推「三胎貸」 最多可申請借30萬，請按【見下頁

安信證券認為，在聯儲局「鴿派」政策的背景下，全球股市估值容忍度上升，正是本輪行情啟動的核心原因。同時，考慮到當前經濟增速低於潛在產出水平，通脹壓力不大，以及中美利差向下空間較大，國內投資者對貨幣政策收緊的擔憂已經顯著緩解。展望6月，市場整體仍處向上波段，結構上依然有相當多機會值得把握。

至於港股，因港股通的關係，國內投資者一樣有涉獵，具有投資價值的港股也獲得券商青睞，如碧桂園服務（06098）、信義玻璃（00868）、李寧（02331）、宇華教育（06169）、敏華控股（01999）、天工國際（00826）等。

【延伸閱讀】6月部署：冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股，請按【見下頁

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記者：林衛

港股通 港股 碧桂園服務（06098） 宇華教育（06169） 李寧（02331） 敏華控股（01999） 信義玻璃（00868） 天工國際（00826） 板塊

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