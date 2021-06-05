【券商點睇】盤點國內券商6月金股名單 有邊隻港股榜上有名？

據內地統計，目前已有中信建投、中國銀河、國信證券、安信證券、興業證券、光大證券等20多家券商公布了6月投資組合，其推薦的逾200隻「金股」，覆蓋A股及港股市場數十個細分行業。

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經過梳理後發現，券商推薦的6月「金股」以成長風格居多，主要集中在化工、電子、計算機、醫藥生物、電氣設備、汽車六大板塊，相關板塊的股票數量分別為27隻、21隻、17隻、13隻、12隻、11隻。

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安信證券認為，在聯儲局「鴿派」政策的背景下，全球股市估值容忍度上升，正是本輪行情啟動的核心原因。同時，考慮到當前經濟增速低於潛在產出水平，通脹壓力不大，以及中美利差向下空間較大，國內投資者對貨幣政策收緊的擔憂已經顯著緩解。展望6月，市場整體仍處向上波段，結構上依然有相當多機會值得把握。

至於港股，因港股通的關係，國內投資者一樣有涉獵，具有投資價值的港股也獲得券商青睞，如碧桂園服務（06098）、信義玻璃（00868）、李寧（02331）、宇華教育（06169）、敏華控股（01999）、天工國際（00826）等。

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記者：林衛