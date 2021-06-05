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【晶片短缺】日本制定半導體戰略 「晶片荒」求人不如求己 當成國家級事業處理

股樓投資 15:46 2021/06/05

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全球鬧「晶片荒」，波及全球不同產業，個別汽車、家電生產商更要被迫停產。有見及此，歐美，以至日本政府均計劃在本土建立半導體生產綫。

【三胎政策】內銀響應國策推「三胎貸」 最多可申請借30萬，請按【見下頁

日前，日本經濟產業省公布強化半導體研發、生產體制的新戰略，目標和海外晶圓代工廠設立合資工廠、整備日本國內的製造能力，企圖在中美戰略競爭及供應短缺的背景下，重振日本半導體產業。

【至叻板塊】一個消息帶挈三類股抽升 汽車產業鏈踩油上，請按【見下頁

經產省指出，先進邏輯半導體可說是「產業之腦」，但日本卻成「失落的一角」，為了強化經濟安全保障的戰略自主性，將透過和海外晶圓代工廠設立合資工廠、確保日本國內的製造基礎，並進一步推動次世代製造技術的國產化。

同時，日本會將半導體在內的數碼產業「當成國家級事業來處理」，並「建構一個超越一般產業政策的特例處理制度」。

【延伸閱讀】大行點睇：6大本地收息股  最新大行評級及目標價一覽，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟 晶片 日本

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