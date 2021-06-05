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東京車展受累疫情 將延至2023年舉行

環球政經 17:11 2021/06/05

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東京疫情持續，奧運能否順利舉行仍有變數之際，日本汽車工業會日前宣布，原計劃於今年秋天舉行的東京車展，因疫情擴大，將延期至2023年舉行。根據慣例，東京車展每兩年舉辦一次。主辦單位汽車工業會被問及未擬於明年復辦車展時，則解釋是在疫情受控進度尚未明朗下，經過綜合判斷才決定把車展延至後年才舉行。

【滙豐控股5】滙豐傳委任兩名高層 接掌亞洲業務   詳情請看【下一頁

汽車工業會主席暨豐田社長豐田章男早前已預告，東京車展今年因疫情關係將會停辦。由於大會期觀眾親臨參觀，無意舉辦網上活動，主辦單位決定於今年停辦。而下次車展的主題，將為「綠色與數字」。日本政府早前宣布，為達脫碳目標，計劃在 2030 年前要設置 15 萬支的電動車用充電樁及 約1000台左右的氫氣加氣機，分別較現時增加 5及6倍。

【美團3690】美團傳有意收購 華融消費金融業務  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

經濟現象 豐田 東京

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