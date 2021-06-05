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【舖王逝世】鄧成波思念會　張建宗到場追思　弔唁花牌滿佈

股市 15:34 2021/06/05

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人稱「舖王」、「波叔」的鄧成波於5月14日辭世，享年88歲，其家族在周六（5日）早上10時，於大圍寶福紀念館為鄧成波舉行思念會。現場佈滿政界、地產界、銀行界等不同界別名人的花牌，包括華人置業 （00127） 劉鑾雄夫婦、東亞銀行執行主席李國寶父子、行政長官林鄭月娥、全國政協副主席梁振英、政務司司長張建宗等。而張建宗亦親臨現場，並逗留約半小時。

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思念會現場亦有派發有關波叔生平的紀念冊，封面印有「波叔」頭象，背面則是「波叔」留下的「智慧寶典」-「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」。

人稱「波叔」的鄧成波享有「舖王」稱譽，因其持有及炒賣的商舖物業多不勝數。鄧成波家族成立陞域集團從房地產投資，根據公司網站資料，集團除夥拍鄧成波家族共同管理總值730億元的房地產組合外，業務涵蓋房地產投資及管理、酒店及餐飲服務、通訊服務、金融服務等。

相關文章：【已故舖王】鄧成波家人發訃文載「波叔」16字銘言　6月5日舉辦追思會

【舖王旗下】松齡護老斥2.3億租用禮頓道4層物業10年　擬發展奢華長者護理服務

「舖王」鄧成波於養和醫院辭世 享年88歲

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編輯：袁諾曦

鄧成波 李國寶 劉鑾雄 梁振英 張建宗 港股 華人置業（00127）

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