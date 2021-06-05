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歐盟禁止白俄客機進入領空 本月或通過制裁名單

環球社會熱點 15:24 2021/06/05

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白俄羅斯迫降民航機拘捕異見記者震驚多國政壇，歐盟表示會對白俄羅斯實施制裁。歐洲宣布，禁止白俄羅斯航班飛越歐盟成員國領空，及使用機場。有外國媒體報道指，歐盟本月內將通過白俄羅斯小型制裁名單。

白俄威脅用「難民同毒品」淹沒歐盟 反擊制裁 【下一頁】

歐盟周五（4日）發表聲明宣布，正式禁止白俄羅斯客機飛越歐盟成員國領空，及使用成員國的機場升降，禁令於周六（5日）凌晨生效。雖然英國已經脫歐，但亦已暫停白俄羅斯國家航空公司（Belavia）的航空許可證。歐盟航空安全局（EASA）周三（2日）已經發出安全指示，除非緊急情況，否則歐盟航班應避免進入白俄領空。歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）表示，禁令每天會影響約400趟民用航班，當中約100趟屬歐盟或英國航空公司航班。

《路透社》報道，歐盟本月21日前或會通過1份小型制裁名單，當中將包括一些個人及2個實體。據悉，所有歐盟成員國皆同意計劃，認為需向白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）發出明確信號，其行為危險且不可接受。

歐盟擴大制裁 籲航班勿飛越白俄領空 【下一頁】

另外，美國總統拜登（Joe Biden）早前宣布對9間白俄羅斯國有企業，實行全面制裁，周四生效。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，此舉是回應白俄拘捕異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）的行動。白俄羅斯周四宣布，作為回應，要求減少美國駐白俄首都明斯克（ Minsk）領事館人員數目，6月13日起生效。白俄外交部指，正在裁減領事館外交人員及行政技術人員，但未透露確切人數。

責任編輯：李俊儀

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