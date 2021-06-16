【新股IPO】時代天使6699掛牌爆升　風光背後發跡之路崎嶇不平、創辦人一度扺押物業支付薪金

▲ 時代天使如何發跡？ 創辦人一度扺押物業支付薪金

時代天使 （新上市編號：06699） 由招股開始已反映熱烈，上市表現亦不負眾望，爆升逾1倍，一手賺逾4萬元，勢可成功超越諾輝健康 （06606） ，成為今年來最賺錢的新股。時代天使於2003年由李華敏與一群來自領先醫療機構及大學的牙科醫生及科學家共同創立，時代天使作為國內隱形矯治市場的龍頭之一，增長潛力可期，但原來公司發跡的背後亦隱藏一段不為人知的過去。

時代天使在成立初期，面對隱形正畸（內地用語，港稱矯正）技術過於新潮以及早前研發投入龐大，時代天使一度陷入財務危機。時代天使創辦人之一的李華敏更一度將房子扺押支付員工薪酬，及後幸得背靠高瓴資本、公司控股股東松柏投資集團投資，時代天使才得以渡過困境。

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據市場資料指，公司成立契機源於美國公司Align Technology（美：ALGN）於90年代率先開發出用透明牙套取代合金矯正器的技術，並成功搶佔美國市場份額，這吸引了當時清華大學機械系教授顏永年和首都醫科大學口腔學院院長王邦康的注意。因此，王邦康與被譽為「中國3D打印第一人」顏永年合力開發無托槽隱形正畸技術，只是，2年後出現資金不足的情況，這被南寧天使口腔病防治醫院的創始人、李華敏的父親李世俊得知，便決定出資200萬元人民幣買斷該技術，以及投入500萬元與顏、王二人共同組建北京時代天使生物科技。

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隱形正畸市場剛起步 時代天使初期屢遇阻

不過，由於內地對隱形正畸市場陌生，時代天使在市場推廣上受阻，加上技術研發投入巨大，啟動資金將見底，逼使李華敏從口腔醫院提取資金運轉。

於2006年夏天，時代天使獲得《醫療器械註冊證》，並正式推出首款隱形正畸器產品。

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到2008年，李華敏在創業最艱辛時，仍堅持信念，一度將自己的房子拿去抵押，用於支付員工工資。而時代天使將研發中心搬遷至無錫、運營中心搬遷至上海後，於2010至2015年間，公司獲得3輪合計2420萬美元的融資，渡過危機期。

值得留意的是，於2015年，公司主席、曾在華平投資做醫療健康投資長達11年的馮岱，當時希望自立門戶，故拿到高瓴資本的一筆投資時便成立了專注口腔產業投資的松柏投資。同時，馮岱以6394萬美元收購了時代天使全部股權，時代天使為松柏投資首個投資項目。

圖看認購時5個基本須知

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時代天使IPO後，松柏將透過CareCapital Holdings持有公司已發行股本總額約60.3%，而高瓴資本實益持有CareCapital Holdings持有96 .97%，但就沒有投票權。現為首席執行官的李華敏則將會間接持有時代天使約14.3%股權。

其後，時代天使憑股東全產業鏈投資上的優勢，快速打入行業下游，於2016年、2017年及2019年推出時代天使冠軍版、COMFOS及時代天使兒童版，並成為國內最大正畸龍頭之一。

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編輯：袁諾曦