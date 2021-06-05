Facebook延長封禁2年 特朗普：侮辱

美國社交媒體平台臉書（Facebook）宣布，延長美國前總統特朗普賬戶封禁時間至2023年。特朗普回應Facebook表示，決定是對其支持者的侮辱。美國政界對Facebook決定意見分歧，有美國民主黨人批評禁令力度不足，但有共和黨議員指，決定代表美國人言論將繼續受科技公司審查。

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Facebook延長特朗普（Donald Trump）賬戶封禁2年，至2023年1月7日，並指屆時將再進行風險評估，決定會否進一步延長封禁時間。Facebook是次決定，令特朗普無法在明年11月中期選舉時於社交媒體上，為共和黨發聲宣傳及籌款。特朗普周五（4日）發表聲明回應表示，禁令是對其7,500萬名投票支持者的侮辱（insult）。特朗普表示，當他重返白宮時，不會再宴請Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及其太太（no more dinners）。

民主黨議員帕洛內（Frank Pallone）於社交平台Twitter上表示，Facebook封禁2年的決定仍未足夠，指若相同的情況發生在其他用戶上，都會被完全禁止使用賬戶。但田納西州（Tennessee）共和黨議員哈格蒂（Bill Hagerty）表示，Facebook正在加大力度審查美國人言論。除非國會採取行動，否則大型科技公司將繼續踐踏美國言論自由原則，他未來會繼續推動國會通過《21世紀言論自由法案》（21st Century Free Speech Act）。

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著名美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center） 4月曾進行調查，發現美國人對特朗普是否應該永久被禁議題上，支持及反對比例幾乎相等。結果顯示，約49%美國人認同特朗普應永久被禁止使用社交媒體賬戶，但同時亦有50%受訪者反對。機構表示，意見受支持政黨影響明顯。81%民主黨人認為特朗普應被終身禁止使用，88%共和黨人則持反對意見。

責任編輯：李俊儀