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【專利申請】知識產權署批出首項標準專利　涉AI管理庫存

商業 11:49 2021/06/05

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政府公布，知識產權署轄下的專利註冊處已於本周批出原授專利制度下的首項標準專利，審批時間自申請人提交申請當日計起少於14個月。

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原授專利制度於2019年12月推出，為創新者提供直接途徑，在香港尋求最長達20年的標準專利保護，是現行「再註冊」專利制度以外的另一途徑。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示：「原授專利制度可提供方便、直接和快捷途徑，讓專利申請人無須先在境外進行專利註冊程序，便能直接在香港取得標準專利，有助吸引和便利更多這類原授專利申請，並展示香港專利制度的效率和效益。」

邱騰華又指，原授專利制度的推行與持續發展是港府其中一項策略性措施，以確保本地的專利制度與時並進，配合香港創新科技和創意產業的需要，推動香港長遠的經濟發展。

首項原授標準專利的發明涉及在電子商務系統中使用人工智能管理庫存。截至今年5月31日，專利註冊處共接獲426宗原授專利申請，當中33%（142宗）由香港居民或本地企業提交，67%（284宗）由非本地申請人提交。

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責任編輯：葉泳珊

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