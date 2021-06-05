【輝瑞疫苗】英國准12歲至15歲青少年接種

隨著輝瑞疫苗實驗數據公布，各國陸續批准青少年接種新冠疫苗。英國藥監機構批准12歲至15歲青少年，接種輝瑞疫苗。英國當局表示，仔細審查輝瑞疫苗相關數據後，認為12歲至15歲青少年接種的好處大於風險。

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英國藥監機構（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency， 簡稱MHRA）表示，已經謹慎評估輝瑞疫苗（Pfizer）數據，認為12歲至15歲青少年接種後的好處大於風險，所以批准緊急使用。當局已將報告提交至英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI），稍後將作出最後決定。

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由於兒童染疫風險較低，感染後較少需要住院。英國目前建議，與優先群組人士居住的16至18歲青少年，接種新冠疫苗。JCVI委員芬恩（Adam Finn）憂慮，若為青少年接種疫苗，或會導致供給成人接種疫苗數目減少。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，一旦JCVI批准接種，英國有充足疫苗供青少年接種。

責任編輯：李俊儀