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【商場活動】馬鞍山MOSTown將設巨型運動電競競技場　完成挑戰贏現金券（多圖）

商業 13:30 2021/06/05

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「MOSTown 運動電競挑戰站」主題活動將於6月27日起舉行。

馬鞍山 MOSTown 新港城中心將於6月27日至9月5日期間，舉行「MOSTown 運動電競挑戰站」主題活動，設立超巨型運動電競競技場，配合多個具競技元素的主題打卡裝置。

【麥當勞優惠】麥當勞App 6月7日至13日優惠　$1大可樂

今次馬鞍山 MOSTown 新港城中心首度聯乘 AME 亞洲體育電競的專業團隊，設立超巨型運動電競競技場。商場更由美國引入考驗體力、敏捷度及身手協調的 3 米高「360° 智能反應訓練架」以及全新研發的 3 項運動電競項目，難易度不一的遊戲讓大家根據個人能力挑戰，挑戰完成更有機會得到商戶現金券或優惠券。

另外亦有首部於香港登場的的獨木舟遊戲－－「運動電競獨木舟」。參加者尤如坐上真實獨木舟出賽，於 360 度維多利亞港景緻下自由撐船，並需於最短時間內於海中尋找屬於自己的指定數量旗幟，完成競賽。

完成場內挑戰後，參加者可透過大會網址登入帳號隨時查閱進階及高階難度三大遊戲自己成績及即時十大排行榜，體驗全民競賽，每週成績排名最高頭三名參加者更可獲得商場電子禮券。而大會每日亦設有「今日幸運星」，總比賽時間跟當日大會公佈指定時間相同者即可獲得商場電子禮券 HK$200。

場內更設有 5 個以運動項目為主題的巨型打卡裝置，全部均以玩味及色彩繽紛的形式展示，當中包括2 米高「神級拳套沙包」、「粉色網球『牆』」、「零重力舉重」、「灌籃神射手」及 1.3 米高「浮誇玩味保齡球」。

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Walmart推自家製應用程式　冀助員工提升工作效率

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責任編輯：葉泳珊

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