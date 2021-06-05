多爾西稱Square考慮研製比特幣錢包 股價曾漲3%

▲ Square 首席執行官 多爾西在Twitter 表示，該公司正在考慮推出一款新的硬件比特幣錢包。

Square首席執行官多爾西（Jack Dorsey）周五表示，該公司正在考慮建立一個硬件比特幣錢包，讓消費者更好地控制他們擁有的加密貨幣。

由於多爾西在 Twitter 上發表的評論，Square 股價一度漲逾3%。

比特幣交易已成為Square蓬勃發展的業務，它允許消費者使用 Cash App 進行購買，並以數字方式存儲貨幣。該公司的比特幣收入從 2019 年的 5.165 億美元，攀升至去年的 47.5 億美元。

多爾西為用戶提出一種新的方式來存儲比特幣，使其不受 Square 或任何其他公司的控制。比特幣錢包可以讓用戶將加密貨幣，存儲在一個安全的小工具中，並讓他們選擇稍後使用它。

「Square 正在考慮為比特幣製作一個硬件錢包。」多爾西說。「如果我們這樣做，我們將完全公開地構建它，從軟件到硬件設計，並與社區合作。」

多爾西指一些交易所目前的運作方式，例如PayPal可以讓你購買比特幣，但它控制著「私鑰」，更像是一張借據。PayPal 也不允許客戶將比特幣轉移到 PayPal 生態系統之外的錢包中。

他表示，Square 或能夠通過創建「輔助自我保管」來簡化人們持有比特幣的方式，他說這將使客戶可以輕鬆地從手機中，花費一定比例的可用資金，同時安全地保護其餘的錢在錢包裏。又指與 Cash App 的整合是「顯而易見的」，但只是解決方案的一部分。

多爾西表示，該解決方案不需要由 Square 擁有，倘若決定構建該產品，他將提供進一步的想法。

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編輯：李勝君



