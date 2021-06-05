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【三胎政策】內銀響應國策推「三胎貸」 最多可申請借30萬？

股樓投資 15:06 2021/06/05

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為了應對人口老化問題，中國放鬆生育政策，鼓勵生三胎。有國內銀行響應國策，提供相關配套，推出「三胎貸」，實行生得多時，借得多。

【北水追蹤】板塊輪動由舊轉新？ 北水爆買騰訊美團，請按【見下頁

根據網上消息，中國銀行江西分行推出的一款「生育消費貸款」產品，迅速引起了網絡熱議。該銀行的相關宣傳資料顯示，一胎家庭最高可申請10萬元（人民幣，下同），二胎家庭最高可申請20萬元，三胎家庭最高可申請30萬元，產品最高期限為3年，1年期年化率4.85%，1至3年期年化利率為5.4%。

【美團3690】美團傳有意收購 華融消費金融業務，請按【見下頁

由於產品太有「貼地」，網民對此議論紛紛，有媒體向銀行查詢，中國銀行江西分行回應稱，網絡熱議的「生育消費貸」產品宣傳海報正處於內部方案評估階段，還沒有正式上綫，就目前評估來看，此類產品暫無推出計劃。

【延伸閱讀】6月部署：冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股，請按【見下頁

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記者：林衛

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