G7衞生部長發表聯合聲明 允更方便快捷分享數據

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在為期兩天的牛津會談結束後，七國集團（G7）衛生部長於當地時間6月4日發表聯合聲明，承諾將實施一項新的國際協議，以便更方便、更快捷地分享疫苗和治療試驗的結果，採取及時、果斷的行動來應對新冠肺炎疫情，以及防止未來的健康威脅。
由英國主持的七國集團衛生部長會議，從當地時間6月3日起在英國牛津大學舉行。據聯合聲明表示，七國集團在臨床試驗、數字健康、全球健康安全以及抗菌素耐藥性等幾個方面達成協議。特別是在臨床試驗方面，此次會議結束後，各國將立即著手實施一項名為「治療和疫苗臨床試驗章程」的國際協議（Therapeutics and Vaccines Clinical Trials Charter）。這一協議規定了共同原則，將有助於分享來自國際上臨床試驗的高質量、可靠的和可比較的數據，加快獲得已批准的治療方法和疫苗的速度，使各國民眾受益。
英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，這份協議的達成表明了各國的承諾，不僅是為了渡過當前的新冠肺炎疫情危機，同時也是為更好地應對未來的威脅做好準備。
與會代表均表示，共享新的疾病數據、著重流行病監測系統以及改善抗生素供應鏈安全等措施，都將在未來幾十年預防和應對突發衛生事件中發揮核心作用。
此次七國集團衛生部長會議，旨在尋求在全球衛生安全等領域達成行動共識，為在下周即將召開的七國集團領導人峰會奠定基礎。七國集團領導人峰會將於6月11日在英國康沃爾郡舉行，據悉如何應對新冠肺炎疫情、疫後重建社會經濟以及氣候變化，將成為峰會的主要議題。
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編輯：李勝君