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【儲局官員】鮑威爾：不尋求為美國制定氣候政策

股市 01:06 2021/06/05

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美國聯儲局主席鮑威爾表示，氣候變化不是在制定貨幣政策時直接考慮的問題。（法新社資料圖片）

美國聯儲局主席鮑威爾在國際清算銀行(BIS)的綠天鵝會議上有關氣候變化的看法，受到歐洲央行行長拉加德的挑戰，後者反對他所堅持的氣候變化不是制定貨幣政策時主要因素的觀點。

鮑威爾表示：「原則上，任何可能影響經濟前景的因素都會影響貨幣政策。因此，氣候變化肯定符合這個資格。不過，我今天想說的是，氣候變化不是我們在制定貨幣政策時直接考慮的問題。」

鮑威爾指中央銀行可以在建立分析方面發揮重要作用，量化風險，但美聯儲局不是、也不尋求成為氣候政策制定者，因為這個角色應該留給當選官員。

美國國會共和黨人擔心氣候問題，超出了聯儲局確保全民就業和穩定物價的職責範圍，鮑威爾強調了儲局參與的局限性 ，指美國氣候政策不是儲局的問題，可能需要數十年的努力，以及由民選官員而非美聯儲局指定官員領導。

歐洲央行行長拉加德則表示：「如果我們不衡量氣候變化對我們持有或購買的資產、以及我們擁有的抵押品的影響，我們履行職責時將失敗。」

拉加德稱向綠色轉型　是歐洲建立單一資本市場機會

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【氣候峰會】美國重回全球減排行動　拜登承諾2030年溫室氣體排放減半

編輯：李勝君
 

美股 中央銀行 貨幣政策 國際清算銀行 氣候暖化 美國聯儲局 歐洲央行 拉加德 鮑威爾

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