【美團3690】美團傳有意收購 華融消費金融業務

外電引述消息表示，內地正在推動處於債務危機的中國華融（02799），出售非核心資產，相關計劃暗示當局非正式地支持今年到期的200億美元債務，對中國華融的債務提供支持將不公開宣告，而是來自當局的非正式勸說。有消息指，華融多項資產吸引不同買家的興趣， 其中內地外賣平台巨頭美團（03690），傳有意收購華融的消費者金融業務。德意志銀行亦正計劃收購中國華融在華融融德資產管理的股份。另外，市傳湖南省政府正就收購總部長沙的華融湘江銀行的控股權進行談判。

【滙豐控股5】滙豐傳委任兩名高層 接掌亞洲業務 詳情請看【下一頁】

另外，標普全球評級確認中國華融長期評級維持「ＢＢＢ＋」，並繼續將其置於負面信用觀察名單，盡管標普沒有調整華融評級，但警告若審計後的數據顯示華融資產質量指標顯著低於預期，有可能導致降級。

中國華融傳因債務重組方案未獲批准，年報難產，自今年4月初起停牌至今。標普在最新報告指出，仍在等候中國華融就延發年報、流動性隱憂及政府支持等方面作出澄清，目前仍認為華融「非常有可能獲得政府的特別支持」，預計當局應會採取措施降低可能事件帶來的相關系統性風險，例如銀行繼續給予信貸支持等。

【騰訊700】騰訊上月內地手遊發行商居首位 旗下《王者榮耀》再成App Store收入冠軍 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機