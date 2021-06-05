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【阿里巴巴9988】摩通看好短期提升市佔率 予高鑫零售優於大市評級

股樓投資 14:35 2021/06/05

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阿里巴巴(09988)持股的內地超市營運商高鑫零售(06808)，獲摩通給予「優於大市」評級，目標價為10.5元。摩通估計，高鑫短期焦點在於提升銷售收入並爭取市場份額，因為擴大規模不僅對運營槓桿（尤其是在低利潤雜貨業務中）有利，還可以淘汰競爭對手。摩通認為提升盈利能力是集團的中長線目標。

【大行點睇】野村看好亞洲股市下半年表現 建議加碼中資股減持本地股 最新推薦10隻港股   詳情請看【下一頁

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摩通引述高鑫零售管理層預期，今年其獲取客戶的成本將增至大約6億元人民幣，因此其線上企業對客戶(Ｂ２Ｃ)銷售的營業利潤率或會由去年的2至3%，下降至少於1％。管理層指出，庫存共享業務模式是基於門店資源，類似於門店營運，故長期淨利潤率目標將接近其線下水平，即2％。同時，阿里巴巴社區團購業務的批發業務與高鑫目前的Ｂ２Ｂ業務較為相似，因此長期淨利潤率將為１％。

高鑫管理層又表示，集團在蛋白質、冷凍產品方面的競爭優勢難以取代，因為它們不少並非標準化產品。高鑫相信集團的採購實力，有助集團繼續成為阿里巴巴在批發業務中最重要的供應商。中期而言可為集團提供重要的增長機會。

【滙豐控股5】滙豐傳委任兩名高層 接掌亞洲業務  詳情請看【下一頁

撰文 : 李尚毅

高鑫零售（06808） 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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