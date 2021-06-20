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【新股IPO】中駿商管00606周一起招股　一手入場費4646元　安踏丁世家做基投（第二版）

新股IPO 16:37 2021/06/20

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中駿商管周一起招股。

中駿集團 （01966） 分拆的物管企業中駿商管（新上市編號﹕00606）於周一（21日）至周四招股，中駿商管擬計劃發行5億股股份，其中5000萬股為香港公開發售，其餘4.5億股為國際配售股份，招股價介乎3.7元至4.6元，一手（1000股）入場費4646.4元，集資最多23億，預計將於7月2日掛牌。

奈雪的茶2150將招股，入場費10000元，看【下一頁】

是次公司引入4名基石投資者，合共認購5.43億元，當中安踏體育 （02020） 副主席兼執行董事丁世家之家族信託的控股和盛海外、恒安國際 （1044） 執行董事許清流全資擁有的King Terrace、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital。

中駿集團早前發表通告指，為使股東可優先參與全球發售，合資格的中駿股東將獲邀申請優先發售中的中駿商管股份。保證配額基準是，合資格股東於6月15日下午4時30分，每持有33股股份的完整倍數可認購一股預留股份。預留股份分別佔國際發售及全球發售 （假設全球發售的超額配股權未獲行使）的11.1%及10.0%。

中駿表示，由於全球發售的規模及架構尚未落實，上述保證配額基準可予變動。另外，預留股份保證配額未必相當於每手1000股中駿商管股份的完整買賣單位，而公司亦不會提供零碎預留股份的碎股對盤服務。

（第二版新增﹕中駿商管招股細節）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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記者：梁安琪

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