【新股IPO】中駿商管明日起招股　集資最少17億（第二版）

▲ 中駿商管集資集資最少17億元。

中駿集團 （01966） 分拆的物管企業中駿商管（新上市編號﹕00606）早前通過上市聆訊，公司周日（20日）表示，是次上市擬計劃發行5億股股份，其中5000萬股為香港公開發售，其餘4.5億股為國際配售股份，招股區間價格為每股介乎3.7元至4.6元，集資介乎17.7億至22.1億。招股期為6月21日至6月24日，預計將於7月2日掛牌。

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中駿集團早前發表通告指，為使股東可優先參與全球發售，合資格的中駿股東將獲邀申請優先發售中的中駿商管股份。保證配額基準是，合資格股東於6月15日下午4時30分，每持有33股股份的完整倍數可認購一股預留股份。預留股份分別佔國際發售及全球發售 （假設全球發售的超額配股權未獲行使）的11.1%及10.0%。

中駿表示，由於全球發售的規模及架構尚未落實，上述保證配額基準可予變動。另外，預留股份保證配額未必相當於每手1000股中駿商管股份的完整買賣單位，而公司亦不會提供零碎預留股份的碎股對盤服務。

（第二版新增﹕中駿商管招股細節）

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記者：梁安琪