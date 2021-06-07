【新股IPO】中駿商管今起預路演 集資23億元、中駿集團股東每33股可預留1股中駿商管

▲ 中駿商管集資23億元 中駿集團股東每33股可預留1股中駿商管

據路透社旗下IFR報道指，由中駿集團 （01966） 分拆的中駿商管已經通過上市聆訊，預計集資3億美元（約23.3億港元），公司計劃今日起展開上市前路演，美銀及瑞銀為聯席保薦人。

中駿集團發表通告指，為使股東可優先參與全球發售，合資格的中駿股東將獲邀申請優先發售中的中駿商管股份。保證配額基準是，合資格股東於6月15日下午4時30分，每持有33股股份的完整倍數可認購一股預留股份。預留股份分別佔國際發售及全球發售 （假設全球發售的超額配股權未獲行使）的11.1%及10.0%。

中駿表示，由於全球發售的規模及架構尚未落實，上述保證配額基準可予變動。另外，預留股份保證配額未必相當於每手1000股中駿商管股份的完整買賣單位，而公司亦不會提供零碎預留股份的碎股對盤服務。

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記者：梁安琪