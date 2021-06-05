【滙豐控股5】滙豐傳委任兩名高層 接掌亞洲業務

外電報道，滙豐(00005)亞太區行政總裁王冬勝卸任在即，集團計劃將其亞洲主要業務的工作分配予兩名負責人。外電引述消息報道，匯控計劃委任亞太區環球銀行業務主管廖宜建及印度業務首席執行官Surendra Rosha為亞洲業務的聯席主管。消息人士透露，廖宜建將負責大中華區業務，而Surendra Rosha則負責管理其他亞洲地區，並預計亞太區行政總裁王冬勝將出任亞洲業務的非執行主席。

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滙豐發言人對有關消息不予置評。該股周五收報48.55元，跌0.5%。

早於今年初，市場已經傳出滙豐已非正式啟動王冬勝接班人的遴選工作，當時傳出呼聲較高的人選包括廖宜建和滙豐中國區行政總裁王雲峰。消息指，新任亞太區行政總裁需要人脈廣泛，及內地的豐富工作經驗，從而有利該行在內地和香港市場的拓展。

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